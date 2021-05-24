CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde yeni skandal! Ne meclis kararı ne de ihale var...

NEYE GÖRE YAPIYORLAR BİLMİYORUZ

Yapımına başlanan proje hakkında SABAH'a konuşan AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Erken "Projenin yapıldığı alan imar kayıtlarında pazar yeri olarak değil "Kreş ve Sosyal Tesis" olarak geçiyor. Buraya bir kapalı Pazar yapılacaksa önce bir komisyon kurulur. Komisyon rapor hazırlar ve meclise sunar. Meclis onay verirse ihale yapılır ve projenin yapım aşamasına geçilir. Burada ne rapor var, ne karar var ne de ihale var. Belediye hangi yasal dayanağa göre bu projeyi yürütüyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.