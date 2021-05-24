Can Ataklı ve İYİ Partili Lütfü Türkkan iftira atmıştı! O vatandaş suç duyurusunda bulundu, SABAH'a konuştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan ve gazeteci Can Ataklı, Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran ve tepki gören Havva Sevgen'in bir şahıs ile para alış verişi yaptığını iddia eden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Millletvekili Türkkan, "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz" ifadelerini kullanarak "AK Parti'den soru sorması için para aldı" algısını oluşturmaya çalıştı.

Bu yalan paylaşımlardan dolayı Havva Sevgen, oğlu Tarık Sevgen ve Kardeşi İhsan Çilo, Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Gazeteci Can Ataklı ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "yalan ve iftira"suçundan suç duyurusunda bulundu.