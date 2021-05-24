Can Ataklı ve İYİ Partili Lütfü Türkkan iftira atmıştı! O vatandaş suç duyurusunda bulundu, SABAH'a konuştu

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan ve gazeteci Can Ataklı, Rize'nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru soran ve tepki gören Havva Sevgen'in bir şahıs ile para alış verişi yaptığını iddia eden videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Millletvekili Türkkan, "Çocuklar Havva ablanızın parasını niye eksik verdiniz" ifadelerini kullanarak "AK Parti'den soru sorması için para aldı" algısını oluşturmaya çalıştı.
Bu yalan paylaşımlardan dolayı Havva Sevgen, oğlu Tarık Sevgen ve Kardeşi İhsan Çilo, Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Gazeteci Can Ataklı ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında "yalan ve iftira"suçundan suç duyurusunda bulundu.
YAŞANANLARI SABAH'A ANLATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen ve tepki gören,ardından AK Parti'den para aldın diye iftiraya maruz kalan ve bu yalanı ortaya atan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunan Havva Sevigen SABAH'a konuştu.
"HA, HA, HA DİYEREK MARKETE GİRDİ"
Havva Sevigen, "O gün köyümüzden merkeze alışveriş yapmaya gelmiştim.Meral hanım o sırada markete giriyordu. Etraf çok kalabalıktı. Tam o sırada Meral hanıma 'Cumhurbaşkanımızı çocuk katiline benzeretek buraya neden geldiniz' diye sordum. O sırada Meral hanım benimle dalga geçer gibi, 'Ezan okunuyor, iftira atma, ha ha ha' diyerek markete girdi.
Sonrasında ise İYİ Partililer beni oradan iterek uzaklaştırmaya çalışırken bana 'Sen provakatörsün, git burdan' dediler. Karşı taraftaki yola doğru giderken oğlum Tarık yanıma geldi ve beni kenara çekerek alışveriş yaptığım elimdeki poşetleri aldı. Bu sırada birisi bizim görüntümüz çekmiş. Görüntüde ben bir AK Parti'den para almışım gibi yansıtıp, haberlerde yayınladılar. Halbuki o kişi benim oğlum, başkası değil. Oğlum benim elimdeki poşetleri aldı. Bu durumu gazeteci Can Ataklı ise haber programındaki canlı yayınında benim için 'Zavallı bir kadını kiralaamışlar ve oraya getirmişler. Kaça gitti bilmiyorum' dedi. Ben zavallı değilim. Benim için saçı açıktı o gün kapattı diye de iftira attılar. Tüm bu yaşananlardan ve yalan ve iftiralardan dolayı oğlum ile Kalkandere Cumhuriyet başsavcılığına giderek Ataklı ve Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.
Havva Sevigen'in oğlu Tarık Sevigen ise "Anneme bu tür hakaret, yalan ve iftira atan Gazeteci Can Ataklı ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında sıç duyurusunda bulunduk. Artık konu yargıda. Adalet bu yalancı ve iftiracılar hakkında gerekeni yapacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
Havva Sevigen'in kardeşi İhsan Çilo ise "Ablam ve yeğenim hakkında yapılan yalan ve iftira dolu açıklamalar sonrası benim için burada bir inşaat firmasının taşeronuymuşum diye iftira attılar. Biz ailecek yalan ve iftiraya maruz kaldık .Bu nedenle Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığına gelip o kişiler hakkında yalan ve iftiralardan dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi.