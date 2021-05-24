FETÖ’cüler temizlendi zehir tacirleri tek tek yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 15 Temmuz öncesi ve sonrası 5 yıllık verilerin bulunduğu paylaşımda, bugüne kadar müdahale edilen uyuşturucu olayı sayısının yüzde 55, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 44 arttığını bildirdi.FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 sivil, 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrası güvenlik güçleri arasındaki FETÖ mensuplarının tasfiye edildiği, bunların yerine görev verilen yeni kadrolar ile uyuşturucu ile mücadelenin üst seviyelere çıktığı aktarıldı.Paylaşımda ayrıca "2016'dan sonra her yıl eroin, kokain, metamfetamin ve ekstazi yakalama miktarında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmıştır. Yapılan uyuşturucu yakalamalarından endişe yerine memnuniyet duymak gerekir. Çünkü narkotik suçlar, kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabilir" denildi. Verilere göre uyuşturucu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısı, 441 bin 151 iken 682 bin 779 oldu. Yüzde 55'lik artış görüldü. Yakalanan şüpheli sayısı, 677 bin 995 iken 974 bin 583 oldu. Ele geçirilen uyuşturucularda da ciddi artış oldu.