Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi bugün sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Kademeli normalleşmede ilk hafta sonu yasağı geride kaldı. Yeni hafta ile beraber bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, 17 Mayıs'ta başlayan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihler arasında hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Buna ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında da bilgi verildi. İçişleri'nin genelgesi ile, bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da netlik kazandı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR? | YASAK SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, hafta sonu 56 saatlik kesintisiz kısıtlama uygulanacağı bildirilirken yasak saatleri de paylaşıldı. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor?

İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi / hafta sonu yasak saatleri