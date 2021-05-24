İBB sütü fahiş fiyatla alıyor; toplam maliyet ise 44 milyon 672 bin 784 lira!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Halk Süt için alınan sütü fahiş fiyatla aldığı ve Halk Süt dağıtımındaki düşüncesizce dağıtım uygulaması nedeniyle belediyenin Halk Süt maliyetinin fazla olduğunu İBB AK Parti Grubu dile getirmişti.

İBB AK Parti ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB'nin "Süt temin ve dağıtım maliyeti" cetvelinde maliyet bilgilerini sosyal medyadan paylaştı.

İBB, 6 MİLYON 480 LİTRE SÜTE TOPLAMDA 28 MİLYON 897 BİN 560 LİRA ÖDEDİ

"Süt temin ve dağıtım maliyeti" başlığını taşıyan Halk Süt maliyet hesaplanmasında İBB'nin sütü alımından dağıtımına kadar müsrif davrandığı ortaya konuldu. Süt temin ve dağıtım maliyeti bilgilerine göre; 30 Ocak 2020 tarihinde sözleşme ile alınan süt bedeli 8 milyon 874 bin 360 lira, 6 Mayıs 2020 tarihinde sözleşme ile alınan süt bedeli 20 milyon 23 bin 200 lira olduğu ifade edildi. Toplamda ise 6 milyon 480 litre süte 28 milyon 897 bin 560 lira ödendiği belirtildi.

DAĞITIM MALİYETİ DE FAZLA

Maliyet bilgilerinde süt dağıtım araçlarında görev yapan 61 şoförün belediyeye 11 aylık maliyetinin 6 milyon 650 bin 778 lira olduğu değerlendirilirken, İBB'nin başka bölümlerde çalışan ve süt dağıtan personelle ilgili maliyet bilgisi paylaşmadığı da vurgulandı. AK Parti Grubu, kendileriyle paylaşılan bilgilere göre hesaplamanın yapıldığının altını çizdi.

SÜT İÇİN TOPLAM TEMİN VE DAĞITIM MALİYETİ 44 MİLYON 672 BİN 784 LİRA

Süt dağıtımında görevli 61 sosyal çalışmacının belediyeye olan 11 aylık maliyetinin 6 milyon 715 bin 509 lira olduğu aktarılan süt temin ve dağıtım maliyeti bilgilerinde; 61 tane süt dağıtım aracının 11 aylık tükettiği 131 bin 261 litre yakıt maliyeti olduğu da ifade edildi. Sütün dağıtım maliyetinin ise 15 milyon 775 bin 224 lira olduğu toplam temin ve dağıtım hesaplandığında ise bu miktarın 44 milyon 672 bin 784 liraya çıktığı açıklandı.

İBB 1 LİTRE SÜTÜ DAHA AZ FİYATLA ALABİLİR

"Süt temin ve dağıtım maliyeti" cetvelinde 1 litre sütün alım maliyetinin 4,46 lira olduğu, 1 litre sütün dağıtım maliyetinin 2,43 lira olduğu ve bir sütün toplam maliyetinin ise 6,89 lirayı bulduğu açıklandı.



Süt temin ve dağıtım maliyeti cetvelinde, "Market süt fiyatları dahi incelendiğinde belediyenin 1 litre sütü mal ettiği fiyatların çok altında miktarda satın alabileceği görülmüştür" denildi.

SÜTÜ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN KARTINA YÜKLEYİN, DAHA FAZLA SÜT ALIN!

İBB AK Parti ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB'ye tepki göstererek, "1 litre sütün belediyeye olan maliyeti 6,89 TL'dir. Sütün araçlarla dağıtılması yerine ihtiyaç sahiplerinin kartına yüklenmesiyle hem mevcut miktardan daha fazla süt alınabileceği hem de dağıtım sırasında afişe edilmeyerek, sosyal yardım ruhuna uygun hareket edileceği ortadadır" dedi.