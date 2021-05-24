Kızılcahamam’da çiftçiye 370 bin fide dağıtıldı

Ankara'nın Kızılcahaman Belediyesi çiftçiye 370 bin fide dağıtacağını açıklamıştı. İlçe için bir ilk olan bu proje çiftçi tarafından büyük ilgi görürken, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Acar, "İlçe tarihimizde belediye olarak ilk kez çiftçimize hibe fide desteği sağladık. 370 bin fide dağıttığımız projede amacımız 104 mahallesi ve yaklaşık 1700 kilometre kare yüz ölçümü ile cennet ilçemiz Kızılcahamam'ın tarımsal potansiyelinin ortaya çıkarılması, tarım arazilerinin, bağ ve bahçelerin daha fazla hareketlenmesini sağlamaktır" dedi.

ACAR: "370 BİN ADET HİBE FİDE DESTEĞİMİZİ ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Acar, sözlerine şöyle devam etti: "Projemize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve teveccühünüz ile siz değerli hemşerilerime, katılımları ile bizleri onurlandıran milletvekilimiz sayın Zeynep Yıldız hanımefendiye, ilçe protokolümüze ve tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Turizmin merkezi olan ilçemizi, her anlamda üreten belediyecilik anlayışı ile de bir bütün halinde geliştirip ilerletme gayreti içerisindeyiz. 370 bin adet hibe fide desteğimizi çiftçilerimize hayırlı olsun."

ÇAM: "ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam ise sosyal medya hesabından "Belediyelerimiz boş durmuyor. Kızılcahamam Belediyesi hemşehrilerimizle 370 bin fideyi buluşturarak çiftimizin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Başkanımız Süleyman Acar'a teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.