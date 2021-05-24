Mansur Yavaş'ın hukuksuz işlemi belgelendi

25 MİLYON TL'LİK RÜŞVET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR...

Aygün, sahibi olduğu ve Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine inşa ettiği TOGO İkiz Kuleleri hakkında açıklamada bulundu. Aygün "TOGO Kuleleri'nin mühürlenmesi ve ruhsatların iptaline yönelik kararları mahkeme kararları ile iptal edilmiştir. Kararlar 21 Mayıs 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.