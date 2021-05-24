Online oyunlarda büyük tehlike: Önce ödül vaadi sonra ifşa tehdidi!

Bunun bir suç olduğunu belirten Eraslan şunları söyledi:

"Günümüzde sosyal ilişkilerde artış gösteren şiddet ve saldırganlık olgusu da dijitalleşme çağından payını alarak dijital platformlara taşındı. Bir kişiye veya kuruma yönelik belirli amaçlar güdülerek yapılan sistematik veya bireysel hakaret, saldırı, tehdit, nefret suçu gibi zarar verici davranışların tamamı olarak tanımlanan sosyal medya saldırganlığı, bireylere psikolojik ve sosyolojik açıdan önemli zararlar veriyor. Sosyal medya araçlarıyla gerçekleştirilen sanal iletişim de bu yeni dijital sosyal ortama saldırganlık dürtüsünü getirdi. Saldırgan davranışların sosyal medya ortamında çok yüksek seviyelerinde korkusuzca sergilendiği görülüyor."