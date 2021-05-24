Online oyunlarda büyük tehlike: Önce ödül vaadi sonra ifşa tehdidi!

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, mobil platformlar üzerinden çocuklara yönelik gerçekleştirilen 'sosyal medya saldırganlığı' ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. SODİMER Başkanı Levent Eraslan, "Tehlikeli dijital oyunlar aracılığı ile bu oyunların oynandığı platformlarda gerçekleşen sosyal medya saldırganlığı özellikle pandeminin bizi eve kapattığı şu günlerde oldukça önemli bir sorun haline gelmektedir." dedi.
Dijital saldırganlık sonucu çocukların psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini ve tek sosyalleşmeye fırsat buldukları dijital alanlarda özgüvenlerinin kırıldığını belirten Eraslan, çocukların maruz kaldığı tehditleri şöyle anlattı:
ÖNCE ÖDÜL VAADİ SONRA İFŞA TEHDİDİ
"Dijital oyunlardaki puan, lootbox(malzeme kutuları), karakter eşyaları vs. ile çocuklar kandırılmakta ve bu dijital ekipmanlar karşılığında çocuklara siber zorbalık yapılabilmektedir. Ayrıca ödül vaat edilerek çocukların istemeyeceği şeyler yaptırılabilmektedir. Bu durum ilerleyerek özel bilgilerin, fotoğrafların vb. verilmesi, daha sonra ifşa tehdidiyle daha fazlasının alınmasına ve çocuklarımızın tamamen "ele geçirilmesine" sebep olmaktadır."
Bunun bir suç olduğunu belirten Eraslan şunları söyledi:
"Günümüzde sosyal ilişkilerde artış gösteren şiddet ve saldırganlık olgusu da dijitalleşme çağından payını alarak dijital platformlara taşındı. Bir kişiye veya kuruma yönelik belirli amaçlar güdülerek yapılan sistematik veya bireysel hakaret, saldırı, tehdit, nefret suçu gibi zarar verici davranışların tamamı olarak tanımlanan sosyal medya saldırganlığı, bireylere psikolojik ve sosyolojik açıdan önemli zararlar veriyor. Sosyal medya araçlarıyla gerçekleştirilen sanal iletişim de bu yeni dijital sosyal ortama saldırganlık dürtüsünü getirdi. Saldırgan davranışların sosyal medya ortamında çok yüksek seviyelerinde korkusuzca sergilendiği görülüyor."
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan
Levent Eraslan ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:
AİLELER NE YAPMALI?
*Sosyal medya saldırganlığı çocuğunuzun psikolojik durumunu olumsuz yönde etkileyecek ve kendisinden şüphe etmeye başlayacaktır. İletişim hususunda da gerekli eğitim çocuğa verilmeli ve siber zorbalığı fark ettiği anda gerekli önlemleri alması hususunda eğitilmelidir.
*Çocukların zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirmesi, saldırgan davranışlar sergilemesi, depresyon gibi psiko-sosyal problemler yaşamaları ve dış dünyaya karşı olumsuz duygular beslemeleri, onların sosyal ve aile ilişkilerini de olumsuz yönde etkilenmektedir. Ebeveynler olarak iletişimi diri ve sağlıklı tutmalısınız.
*Çocukların dijital benlikleriyle kendilerini fazla özdeşleştirmeleri sonucu gerçek dünyadan uzaklaşmaları durumu araştırmalarla sabittir. Bu durumun önüne geçmenin en sağlıklı yolu çocuğunuzla iletişim halinde olmak ve onu suçlamadan, zorlamadan bu dünyaya gerektiği kadar mesafe koyması gerektiği gerçeğini empoze edebilmektir.
*Çocuklara dijital ortamlarda asla ve asla özel bilgiler paylaşmamaları, dijital platformlar üzerinden hiç kimseye özel fotoğraf, dosya vb. göndermemeleri gerektiği öğretilmelidir.