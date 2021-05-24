SABAH’ın haberinin ardından Bayraklı Belediyesi geri adım attı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayınladığı mesajda "Sosyal ve ekonomik hayatın her alanında büyük fedakarlıklar gösteren ve rol üstlenen kadınlarımıza sahip çıkmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz." diyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu sözlerin üzerinden 2 ay bile geçmeden belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan 23 kadın çalışanı Park Bahçeler Müdürlüğüne sürdü.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, Bayraklı Belediyesinde yaşananları 'Önce kutladı, sonra sürgüne yolladı' başlığı ile manşetine taşıdı. O süreçte Başkan Sandal'a tepki gösteren eski başkan Hasan Karabağ Sabah'a konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşananları 'İnsanlık dışı' olarak nitelendiren Karabağ; Sandal'a "Bir an önce bu insanlık dışı uygulamaya son ver." çağrısında bulundu. Olayın duyulmasının ardından Bayraklı Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası da devreye girdi. 17 günlük tam kapanma sonrası taraflar geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal

İPTAL EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre; sendika yönetimi görevlendirmenin Bayraklı Belediyesi ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine aykırı olduğunu belirtti. Ardından da 23 kadın çalışanın İş Güvenliği Kanunu'na göre iş kodlarına uygun olarak görevlendirilmesini talep etti. Sandal da sendikanın bu çıkışının ardından görevlendirmeyi iptal etti. Sandal'ın geri adım atması hem belediye personeli arasında hem de sendikada sevinçle karşılandı.