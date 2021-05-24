Sedat Peker’in kardeşi gözaltında

Kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker'in Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'nce Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli arama kararı talep edildi. Talep sonucu verilen adli kararı doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör dolusu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere asıl soruşturmayı yürüten İstanbul'a gönderilecek.