Son dakika haberi: Milli Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: Erteleme söz konusu değil

Son Dakika Haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir programda günmde dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk öğrenci ve velilerin merak ettiği "LGS sınavı ertelenecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.
Bakan Seçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Eğer müfredat bilmek üzerine yoğunlaşırsa, çocuklar bilirler ama yapabilemezler. Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar.
"HER ÇOCUĞUN KENDİ DOĞASINA UYGUN OLANI BULMASINA YARDIM ETMELİYİZ"
Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum. Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz.
"BİR KİŞİ YATKIN OLDUĞU ALANDA İLERLERSE ORADA MUVAFFAK OLUR"
Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.
"ATÖLYELERİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"
Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemez. Bizim amacımız sorun çözmekle. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum. Bunlar olursa sorun çözme beceresi gelişir.
"TAVSİYELERE UYARAK KAPATMAMIZ LAZIM DEDİK"
Bizim için önce sağlık gelir dedik ve kontrollü olmaya çalıştık. Verilere baktığımızda, salgının dağılımına baktığımızda kimi zaman çok kaygılandık. Hekimlerin de tavsiyesine uyarak burada gerçekten kapatmamız lazım dedik. Öyle zamanlar oldu, niye açmıyoruz diye istişarelerimiz oldu. Birçok ülke var farklı şekilde, açanlar kapatanlar... Genele baktığımızda Türkiye en çok kapatanlar arasında 4. sırada. Bazı ülkelerde çoğunlukla açık oldu. Bazı ülkelerde de hiç açmadılar.
Kızanlar var niye açıp kapatıyorsunuz diye. Ama salgın döneminde kararlar sağlık bakanlığının verileriyle ilgili olarak da değişebiliyor. Burada Milli Eğitim Bakanlığı tek yetkili olarak açılsın ya da kapansın demiyor. Benim görüşüm okulun hep açık olmasından yana ama bazen öyle bir durum oluyor ki bu riske değmez diyoruz.
"OLUMLU BİR GİDİŞAT VAR"
Vakalarda azalma var 10 binin altına düştü. Tüm verilere baktığımızda olumlu bir gidişat var. Bizim gördüğümüz öncelikli alanlar var. Her zaman köy okullarını 5 gün açmayı tercih ettik. Eksiklerini kapatmak için. İlkokulları da açmayı tercih ettik. Bir de sınav dönemindeki sınıfları açmayı tercih ettik. O sınıfları kapalı tutarsak bazı çocuklar özel ders alacak ama çocuklarımın çoğu yararlanamayacak. Benin çocuklarıma şans vermem lazım.
"KURSLARI SÜREKLİ AÇIK TUTTUK"
31 Ağustos'tan beri LGS ve Üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.
"ÇALIŞMALARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ YIL YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ ÜZERİNE"
Telafi çalışmalarımız var ancak şimdilik akademik telafi olarak görmüyoruz. Akademik konuları biz bir iki sene içinde devirdaime tabi tutarız. Ama asıl problem çocuklar kendilerine yabanlaşmasın. Bütün çalışmalarımız önlemlerimiz önümüzdeki yıl yüz yüze eğitime geçiş üzerine.
"İHTİYAÇLARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIK"
Bir nesil kaybolmaz, biz velileri, öğrencileri, öğretmenleri yalnız bırakmadık. Neye ihtiyaçları varsa hepsini sağlamaya çalıştık.
LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
LGS sınavının tarihinde erteleme söz konusu değil, 6 Haziran'da yapılacak. Biz her türlü tedbiri alarak, kontrollü bir şekilde sınavı yapacağız. Bu sene sınavda çok uzun paragraf soruları olmayacak.
EK ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
Bunu tekrar tekrar soruyorlar. Şu anda bir değişiklik yok. Ama artması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. İmkan doğduğunda artmasını isteriz, buna ihtiyacımız var. Onların da ne kadar istediğinin farkındayız. Bunu belirleyen bütçe imkanları. Bu sene bir düşüklük oldu. Engelli öğretmenlerin atamasını geçtiğimiz dönemlerde yaptık yine yapacağız merak etmesinler.
"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İLE DÜZENLENEBİLİR"
Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenlerimiz programlara katıldı. Adaylık kaldırma sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi yok TBMM'nin yetkisi var. Adaylık kaldırma sınavı kanun değişikliği ile düzenlenebilir. O da Meclis'in yetkisinde.
"BENİM OKULLAR ZİNCİRİM YOK"
Benim okullar zincirim yok. Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Bizim için önemli olan şey öğretmenlerle beraber olmak. Bizim özel okulları kayırmak gibi bir şeyimiz yok. Hepsi bizim çocuğumuz. Benim bilmediğim bir zincirim varsa gidip sahip çıkayım.