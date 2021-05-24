Son dakika haberi: Koronavirüs tablosu 23 Mayıs açıklandı! Kovid-19 son durum tablosu ve bugünkü hasta, vaka, vefat sayıları

Öte yandan bugüne kadar 52 milyon 377 bin 678 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de dün 24 saatte 216 bin 658 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı yaklaşık olarak 3 ay sonraki seviyesine geriledi ve 8 bin 697 oldu. Hasta sayısı 835 olurken, ağır hasta sayısı da bin 876 olarak kayıtlara geçti. Dün 231 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 46 bin 71 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 14 bin 472 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Bugüne kadar 52 milyon 167 bin 387 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178 bin 648 oldu.