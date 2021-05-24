Zeynel Abidin Okul Meclis 1’inci Başkanvekili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mayıs ayı toplantıları ilk bileşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Pazartesi günü Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 12inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında toplandı. Toplantıda 8'nci seçim dönemi 3'üncü toplantı yılına ilişkin Meclis Başkanlığı 1'inci ve 2'nci Başkanvekilliği seçimi yapıldı.



AK Parti grubu Göksel Gümüşdağ'dan boşalan koltuğu 10 Şubat 2020'de seçilerek devralan Zeynel Abidin Okul'u 1'nci başkanvekilliğine, 2 yıldır görevde bulunan Ömer Faruk Kalaycı'yı ise 2'nci Başkanvekili olarak aday gösterdi.

CHP grubu ise 1'nci Başkanvekilliği için Belgin Poyraz'ı, 2'nci Başkanvekilliği için Nurkal Dedetaş'ı aday gösterdi. Yapılan oylamada 147 oyla Meclis 1'nci Başkanvekilliğine Zeynel Abidin Okul, 2'nci Başkanvekilliğine ise Ömer Faruk Kalaycı 145 oyla seçildi. Yapılan seçimlerden sonra Divan Katip üyeleri, İhtisas Komisyonu üyeleri ve Encümen üye seçimleri gerçekleştirildi.





YATIRIMLAR YÜZDE 32 AZALDI



Yapılan seçimlerden sonra İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, 2020 yılı meclis Denetim Raporunu okudu, raporun belediye yönetimi tarafından verilen resmi veri ve belgelerden oluştuğuna değinen Kaynar, raporun sadece İBB, İSKİ ve İETT'yi kapsadığı diğer şirketlerin dahil olmadığını belirtti. Kaynar İSKİ, İETT ve İBB'nin sadece 2020 yılında 30 milyar TL bütçe harcaması yaptığını belirtti.



2020 yılında İBB'nin hükümetten geleceğini öngördüğü rakam 15 milyar 700 milyon TL iken 2020 yılında hükümetin İBB'ye 17 milyar 900 milyon TL gönderdiğini ifade eden Kaynar, "İBB'nin 2020 yılı toplam geliri 19 milyar 768 milyon TL, AK Parti hükümeti tarafından İBB'ye 17 milyar 900 milyon TL gönderilmiş. İBB ise buna karşılık öz kaynak olarak 1 milyar 816 milyar TL üretebilmiş. Bununla birlikte 2019'da AK Parti döneminde toplam bütçe 23 milyar 800 milyon TL'yken yatırım bütçesi 11 milyar 300 milyon 995 bin TL, yatırımların bütçeye oranı yüzde 47 olarak gerçekleşmiş. 2021 yılında CHP döneminde ise toplam bütçe 28 milyar 900 milyon TL, yatırım bütçesi ise 9 milyar 345 milyon 589 bin TL, yatırımların bütçeye oranı ise yüzde 32… sadece 2 yılda yatırımlar yüzde 32 azalmış durumda" dedi.



Kaynar ayrıca İBB'nin alınmayan 5 ayrı hizmet için toplamda 453 bin 687 lira danışmanlık bedeli ödemesi yaptığını belirtti. Meclis gündem maddelerinin yapılan oylama ile komisyonlarına havale edilmesiyle sonlandı.