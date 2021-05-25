Ali Babacan'a çok sert sözler: Şunu bilsin ihanet eden ihanet bulur

AK Parti hükümetinde birçok önemli makama getirilen Ali Babacan, partisine ihanet ettiğini Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında itiraf etti.

Muhalif gazetecileri bile hayrete düşüren açıklama sonrası Ali Babacan'a tepki yağdı. AK Parti tabanı ihaneti eleştirirken, muhalefet tabanı, 'Onlara ihanet eden, bize de ihanet eder' görüşünde birleşti.

Babacan'ın hesaplı mı yoksa anlık bir refleksle mi söylediği bilinmeyen sözler siyasetin gündemine de bomba gibi düştü. Babacan, gelen tepkiler sonrası ihanet itirafı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Babacan'ın açıklaması kendisine yönelik tepkileri daha da artırdı. Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "İhanetine kılıf aramaya çalışıyor ise tam da kendine yakışanı yapıyor. Konuştukça daha da batıyor" dedi.

Metiner, Babacan'a 'Kalıbımı basarım' diyerek bir de çağrıda bulundu, "Zerre kadar haysiyetin kaldıysa, 'Erdoğan'a oy verdim' de. İddia ediyorum, sen de Davutoğlu da Erdoğan'a oy vermediniz." ifadelerini kullandı.

Metiner, Abdullah Gül'ün çatı adaylığının 2023 seçimleri için de muhalefetin güçlü seçenekleri arasında olduğunu söyledi.