Ali Babacan'a çok sert sözler: Şunu bilsin ihanet eden ihanet bulur

AK Parti hükümetinde birçok önemli makama getirilen Ali Babacan, partisine ihanet ettiğini Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında itiraf etti.
Muhalif gazetecileri bile hayrete düşüren açıklama sonrası Ali Babacan'a tepki yağdı. AK Parti tabanı ihaneti eleştirirken, muhalefet tabanı, 'Onlara ihanet eden, bize de ihanet eder' görüşünde birleşti.
Babacan'ın hesaplı mı yoksa anlık bir refleksle mi söylediği bilinmeyen sözler siyasetin gündemine de bomba gibi düştü. Babacan, gelen tepkiler sonrası ihanet itirafı ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Babacan'ın açıklaması kendisine yönelik tepkileri daha da artırdı. Sabah.com.tr'ye konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, "İhanetine kılıf aramaya çalışıyor ise tam da kendine yakışanı yapıyor. Konuştukça daha da batıyor" dedi.
Metiner, Babacan'a 'Kalıbımı basarım' diyerek bir de çağrıda bulundu, "Zerre kadar haysiyetin kaldıysa, 'Erdoğan'a oy verdim' de. İddia ediyorum, sen de Davutoğlu da Erdoğan'a oy vermediniz." ifadelerini kullandı.
Metiner, Abdullah Gül'ün çatı adaylığının 2023 seçimleri için de muhalefetin güçlü seçenekleri arasında olduğunu söyledi.
METİNER: MADEM MODELE KARŞIYDIN, ERDOĞAN ADAY OLDUĞUNDA DA KARŞI ÇIKSAYDIN
Ali Babacan'ın ihanet itirafı ile ilgili yaptığı yeni açıklamayı değerlendiren Mehmet Metiner şöyle konuştu:
İhanetine kılıf aramaya çalışıyor ise tam da kendine yakışanı yapıyor. Hem ihanet ediyor hem de ihanetine kılıf hazırlıyor. Bu tam da Ali Babacan'a yakışan bir tarzdır. 'Ben zaten bu Cumhurbaşkanlığı modeline karşıydım' diyor. 'Bu nedenle Abdullah Gül'ü destekledim, desteklediğimde Erdoğan aday değildi.' diyor. Bütün bu açıklamaları yaptığında AK Parti'nin milletvekili, sonra Erdoğan'ın adaylığını açıklamasıyla ona destek verdiğini söylüyor. Modelin kendisine karşı çıkan onurlu ve ilkeli bir insan Erdoğan aday olduğunda da karşı çıkar. 'Ben bu modele karşıyım, imza vermem' der.
"HALİNE SADECE ACIYORUZ..."
"Her açıklaması kendisini daha çok batıyor." diyen Mehmet Metiner sözlerini şöyle sürdürdü:
Susması, konuşmasından bin kat daha iyi olan bir insan Ali Babacan. Haline sadece hazırlıyoruz. Etrafına topladığı, partisinin üst noktalarına yerleştirdiği insanlar, son seçimlerde bile AK Parti'den aday adayı olan insanlar. Eğer bu Erdoğan, bu AK Parti, Babacan'ın söylediği kadar kötüyse, kendisi neden son seçimlere kadar AK Parti'den vekildi, partisine üst düzey yönetici olarak belirlediği insanlar niye son seçimler de dahil belediye başkanlığı ya da milletvekilliği için AK Parti'ye başvurdu. Kendisine acıyoruz. Hak etmediği makamlara getirildi. Ama şunu bilsin, ihanet eden ihanet bulur.
"BEN 3 DÖNEM AK PARTİ'DEN VEKİLLİK YAPTIM, İTİRAF ETMESE İHANETİNİ BEN BİLE ÖĞRENEMEYECEKTİM"
Ali Babacan, muhalefetin çatı aday olarak Abdullah Gül'ü belirlemesi için görüşmeler gerçekleştiğini, kendisinin de bu görüşmelerin, 'tam göbeğinde' olduğunu söyledi. Babacan, tepkiler üzerine gizli bir görüşme yapmadığını, görüşmeleri saklamadığını öne sürdü. Buna gerekçe olarak da, 'Gizli görüşme olsa tarifeli uçakla mı giderdim?' dedi. Babacan'ın bu sözlerini değerlendiren Metiner, sert ifadeler kullandı.
"Bunlar gülünç iddialar." diyen Metiner şöyle konuştu:
'Tarifeli uçakla gittim' diyor. Neyle gidecekti? Özel jetle mi gidecekti! Ben 3 dönem bu partide vekillik yaptım. Babacan ihanetini itiraf etmese, ben bile böyle bir görüşmenin göbeğinde olduğunu öğrenemeyecektim. Hem ihanetini açıklıyor, hem kılıf hazırlamaya çalışıyor.
"DAVAYA İHANET ETTİLER"
Her açıklaması Babacan'ı daha da aşağı çekiyor. Zaten aşağıda bir yerdeydi, daha da aşağıya düşüyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Kendisini daha da batırmak istiyorsa, yeni çevreler yapmaya devam etsin. Babacan, Davutoğlu, Babacan'ın adına hareket ettiği Gül, partiden ayrılan insanlar ne yazık ki Erdoğan'ın şahsında bu kutlu davaya ihanet etmiş insanlardır.
"TÜRKİYE BU İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİRSE ÇOK ŞEY KAYBEDER"
Davutoğlu da kendi ihanetini meşrulaştırmak için, AK Parti'nin değerlerine Erdoğan'ın ihanet ettiğini söyledi. Garabet açıklamalar yapıyorlar. Hiç kimsenin tanımadığı bilmediği insanlar, Türkiye'nin en önemli makamlarının başına getirildiğinde, makamlar büyük olunca, kendilerinin de büyük olduğunu zannederek siyaset yapan insanlar bunlar. Ülke bu insanlar tarafından yönetilirse, Türkiye çok ama çok şey kaybeder.
"BABACAN'IN BUNU BİLMEMESİ MÜMKÜN MÜ!"
Ali Babacan'ın, 'İlk tercihim Gül'dü. O olmayınca ikinci tercihim Erdoğan'ı destekledim. Erdoğan'ın adaylığı 3 Mayıs'ta. Gül'ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan'ın adaylığı desteklemiş oldum.' sözlerine sert tepki gösteren Metiner sözlerini şöyle sürdürdü:
Erdoğan'ın bir şeye karar verdiğinde vazgeçmeyeceğini bilen insanlardan biri de Ali Babacan'dır. Hepimiz Erdoğan'ın aday olacağını biliyorduk, Babacan'ın bilmemesi mümkün mü? Bunlar sadece ihanet etmek için bunu yaptılar. Abdullah Gül ismi üzerinde diğer partiler mutabakata varsaydı, Ali Babacan'ın ihaneti daha da aşikar olacaktı.
"EN KÖTÜSÜ, İMZA ATTIĞI KİŞİYE OY VERMEMİŞ OLMASIDIR"
Benim zoruma giden şu:
1- AK Parti Milletvekili sıfatı ile böyle bir ihanet görüşmesinin göbeğinde olması...
2- Sonra gelip Cumhurbaşkanı adaylığına Erdoğan için imza atması...
Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Bence toplumun asla kabul etmeyeceği en kötü davranışı, altına imza attığı kişiye oy vermemesidir.
"ERDOĞAN'A OY VERMEDİLER, REFERANDUMDA 'HAYIR' OYU VERDİLER, YÜCE DİVANDA FETÖ'CÜLERİN İSTEDİĞİ OYU VERDİLER"
"Bakın iddia ediyorum, kalıbımı basıyorum." diyerek Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na ve Abdullah Gül'e yüklenen Metiner şu ifadeleri kullandı:
Onda zerre kadar haysiyet varsa çıksın açıklasın, asla Erdoğan'a oy vermediler. Referandumda 'hayır' oyu verdiler. Erdoğan'a oy vermediler. Yüce divan oylamasında FETÖ'cülerin istediği doğrultuda oy verdiler.
"ZAVALLI VE SEFİL DURUMA DÜŞÜREN BİR TAVIR"
Hem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Ankara Milletvekili sıfatıyla oy vereceksiniz, hem de partinizin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda ona oy vermeyeceksiniz. Ali Babacan'ı zavallı konuma düşüren, ihanetçiliğinden de öte zavallı duruma düşüren, sefil duruma düşüren bu tavrıdır.
"CHP'NİN ADAYLARINA OY VERİLMESİ TELKİNİNDE BULUNDULAR"
Buradan kendisine sesleniyorum, azıcık haysiyeti varsa, azıcık onuru varsa, azıcık kutsalı kaldıysa 'Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verdim. Referandumda evet oyu verdim. Yüce Divana gidilmesi konusunda hayır oyu verdim' desin. Benim iddiam şu, Erdoğan'a oy vermediler. Sadece Ali Babacan değil, Gül ve Davutoğlu için de söylüyorum. Yüce Divanın önünün açılması ile ilgili evet dediler, referandumda da hayır dediler. Son seçimlerde de kendi adamlarına CHP'nin adaylarına oy vermesi telkininde bulundular. Az biraz namusları varsa, az biraz kutsalları varsa, yemin ederek cevap versinler.
"ABDULLAH GÜL'ÜN 2023'TE ÇATI ADAYLIĞI HALA BİR SEÇENEK"
2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın çatı aday üzeinde yoğunlaşabileceğini değerlendiren Metiner, Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söyledi.
Metiner, "Kılıçdaroğlu aday olursa çatı başlarına yıkılır. Çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun da başına yıkılır, her şeyini kaybeder. Ortakları da kazanamayacağını bilr, buna izin verilmez. Abdullah Gül bir seçenek olarak devrede. Ali Babacan üzerinden pazarlanıyor. Millet İttifakı Abdullah Gül üzerinde bir mutabakata varırsa, Gül aday olabilir. Kendisi de bunu seve seve kabul eder zaten. Ali Babacan diye ayrı, bağımsız bir kişiden bahsetmek mümkün değil. Abdullah Gül ne derse onu yapan bir figürdür. Abdullah Gül'ün güçlü seçeneklerden olduğunu düşünüyorum." dedi.
"BİDEN'IN BELİRLEDİĞİ ADAYIN ETRAFINDA BİR CEPHE OLUŞTURACAKLAR"
Metiner, üçüncü bir ittifakın da oluşabileceğine dair iddiları ise, "Mümkün olabilir. 2023'teki ittifaklarına Biden İttifakı diyorum ben. Adaylarının Atlantik ötesinden belirleneceğini düşünüyorum. Onların belirlediği adayın çıkacğaını öngörüyorum. Biden, ne pahasına olursas olsun Erdoğan'ı devireceğini söylediğine göre, Erdoğan karşıtı lobinin adayının belirlenmesinde de söz sahibi olacaktır. O aday etrafında bir cephe oluşturulacaktır." ifadeleri ile değerlendirdi.