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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:23

'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" olan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" gibi çeşitli konumlarda görev aldıkları belirlenen 14 kişi hakkında çalışma başlatıldı. Başsavcılık, ByLock programını kullandıkları da tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Ankara'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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