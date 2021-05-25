Balıkçı Kenan’a bir şok daha! Önce müzeyi yıktılar sonra ağaçları söktüler

Türkiye'nin tek balık müzesi olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımının ardından Beylikdüzü Belediye ekipleri bu seferde müzenin bulunduğu alandaki ağaçları söktü. 160 yetişkin ağacın bulunduğu yerde vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Genç ağaç diye tabir edilen, boyları 7-8 metreyi bulan ağaçların tamamı kökünden söküldü.

Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesi mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri: "Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı. Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160'a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı" şeklinde tepki gösterdiler.

"OLUMSUZLUKTA İMAMOĞLU SINIR TANIMIYOR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan: "İmamoğlu önce müzemizi yıktırdı. Şimdide ağaçları söktüler. Yaklaşık 15 yıl önce bu alanda hiçbir şey yokken biz burayı ağaçlandırdık. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler. Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaca bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil" diye konuştu.