Çeşme Belediyesi’nden 12 milyonluk satış

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı belediyeye ait gayrimenkulleri satış furyası CHP'li ilçe belediyelerine de sıçradı. Dikili, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe, Bayraklı derken bir satış haberi de İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'den geldi. Çeşme Belediyesi Alaçatı'da mülkiyeti kendisine ait konut imarlı üç arsayı satışa çıkardı.

TOPLAMI 12 MİLYON 150 BİN LİRA

Çeşme Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre 2'si 541 diğeri de 538 metrekare büyüklüğündeki üç arsanın encümen aracılığı ile kapalı teklif usulü satılacağı duyuruldu. Yine aynı ilanda iki arsanın satış bedeli 4 milyon 57 bin 500 lira olarak açıklanırken diğer arsanın muhammen bedeli ise 4 milyon 35 bin lira olarak duyuruldu.

Satışların belediye encümeni aracılığı ile kapalı teklif usulü 8, 9, 10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi. CHP'li belediyelerin için düştükleri mali krizi aşmak için tasarruf etmek yerine mülkiyetindeki gayrimenkulleri bir bir ellerinden çıkarması kentte tartışma yarattı.