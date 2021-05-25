Cinayet silahı Facebook'tan! Eski eşinin sevgilisini öldürdü

Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul İkram Özer'in 5 Ekim 2020 tarihinde Bağcılar 15 Temmuz Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan market önünde ateşli silahla vurularak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve müşteki Resul Kavak'ın yaralandığı belirtildi. Kamera görüntülerinde şüpheli Özcan Daşdemir'in saat 15.00 sıralarında olayın gerçekleştiği markete gittiği ve Daşdemir'in İkram Özer'e ateş ederek kaçtığı anlatıldı. Özcan Daşdemir'in olaydan saatler sonra suçta kullandığı silahıyla birlikte teslim olduğuna yer verildi.

İkram Özer'in Özcan Daşdemir'in eski eşi olan Emine Kaplan ile ilişkisi olduğunu düşünmesi nedeniyle şüpheli Daşdemir tarafından uzunca süredir telefonla aranarak öldürmekle tehdit edilmesi ve Daşdemir'in olaydan 4-5 ay önce olayda kullandığı silahı alması hususları değerlendirilerek tasarlamanın şartlarının oluştuğu aktarıldı. Şüpheli Daşdemir'in maktul Özer'e 6 el ateş etmesi sonucunda olay yerine yakın mesafede bulunan Resul Kavak'ı yaralayabileceğini öngörerek ve kabul ederek eylemine devam ettiği anlatıldı. Şüpheli Özcan Daşdemir'in kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarını işlediği ifade edildi. Özcan Daşdemir hakkında İkram Özer'i tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Resul Kavak'ı olası kast ile kasten yaralama suçundan 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan Daşdemir ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Özcan Daşdemir, eski eşi Emine Kaplan ile 2 sene önce boşandığını, 3 çocuğunun velayetinin kendisinde olduğunu ve olaydan 10 gün sosyal hizmetlerde görevli kişilerin evine geldiğini ve çocuklara bakılmadığı için alacaklarını söylediğini anlattı. Sosyal hizmetlerden gelen kişilerin çocuklarının annelerini sorduğunu, kendisinin de annelerine ulaşmak için süre istediğini aktaran sanık Daşdemir, "Sosyal hizmetlere çocuklarıma bakılmadığıyla ilgili şikayette bulunulmuş. Sosyal hizmetlerdeki görevliler çocukların biyolojik anneleriyle görüşmemiz gerek dediler. Çocuklarımla ben ve yeni eşim ilgileniyorduk. Eski eşimin yerini öğrenmek için bir arkadaşını aradım. Bana eski eşimin yerini sadece İkram Özer'in bildiğini, eski eşimin bu kişiyle nişanladığını ve ev tuttuklarını söyledi. Bir arkadaşımı arayarak, İkram'ın çalıştığı marketi öğrendim ve gittim" dedi.

Savunmasına devam eden Daşdemir, "Eski eşim bana İkram'ın fotoğrafını telefonda göstererek, 'evleneceğim adam bu' demişti. İkram'ı bu şekilde tanıyorum. İkram'ın yanına giderek, Emine Kaplan'ın eski eşim olduğunu, onunla görüşmem gerektiğini ve sosyal hizmetlerden görevlilerin çocukları alacağını söyledim. Bana 'bana ne senin çocuklarından, defol git' dedi. İkram elini cebine attı, maket bıçağı çıkardı. Bana 'bu kadınla 1.5 senedir beraberim, yeni mi aklına düştü' diyerek, elindeki bıçakla oynamaya başladı. Bunun üzerine polis çağırın diyerek, belimdeki silahı çıkarttım ve bir el yere ateş ettim. Gideceğim esnada beni tutarak, küfretti. Tekrar yere ateş ettim. Yere düştüğünde ayağından yaralandığını gördüm. Olay yerinden ayrıldım ve evime yakın karakola gittim. Diğer müşteki Resul Kavak'ı tanımam, nasıl yaralandığını hiç görmedim" diye konuştu.

Silahı 5-6 ay önce internet sitesinden aldım. İkinci el silahların alıp satıldığı bir facebook sayfasından silahı 2 bin liraya satın aldım. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum.

Cumhuriyet savcısı, sanık Özcan Daşdemir'in eski eşi Emine Kaplan'ın duruşmada tanık olarak dinlenilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, Emine Kaplan hakkında zorla getirilme kararı verilmesine karar verdi.