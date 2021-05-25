Eski eşini ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

Olay, dün saat 06.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde, 3'üncü kattaki dairede meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Y.'ye ait daireden silah sesi geldiğini duyanlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu ise yüzünden yaralı buldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıkları belirlenen 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme ve aldığı ifadeler üzerine saldırganın, Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı Selçuk H. olduğunu tespit etti.



4 SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Emine Y. ve Gökhan U.'nun yaralanmasından yaklaşık 4 saat sonra İnönü Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kahvede, televizyon tamircisi Tayyar Ö., pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayyar Ö., ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede, Tayyar Ö.'yü yaralayan saldırganın da Selçuk H. olduğunu belirledi.