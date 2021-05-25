Hakkâri’de 101 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, terörün finans kaynağına bir darbe daha vuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hassas burun Ayzek'in de yardımıyla Yüksekova'da 101 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet Müdürlüğü" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, narkotik köpeği Ayzek ile ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin olduğu bir fotoğrafa da yer verildi. Hakkari Valiliği'nin açıklamasında da bir mezradaki dere yatağında yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AA