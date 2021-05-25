HSK’da kadın üye! TBMM’nin seçtiği Aysel Demirel kimdir?

Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalar tamamlandı. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday için oylama işlemi TBMM Genel Kurulunda yapıldı. Oylama sonrasında Bilal Temel, Aysel Demirel, Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK üyesi olarak seçildi. TBMM Genel Kurulunda seçilen 7 ismin haricinde, geriye kalan 4 üyeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atayacağı isimler, birinci derece veya kürsüdeki hakimler ve savcılardan oluşacak.

HSK ÜYESİ AYSEL DEMİREL KİMDİR?



HSK üyeliğine TBMM tarafından seçilen 7 isim arasında Danıştay'dan bir de kadın üye yer aldı. Aysel Demirel, 1968 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Bursa'da tamamlayan Demirel, 1987 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Meslek Yüksek Okulu'na girerek burayı 1989 yılında tamamladı. 1990 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanarak buradaki öğrenimini 1994 yılında tamamlayan Demirel, lisans öğrenimi sonrasında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

YENİDEN HSK ÜYESİ SEÇİLDİ



Eğitim hayatının ardından serbest avukatlık ve Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği yapan Demirel, 26 Ekim 2014 ile 6 Haziran 2017 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Mayıs 2017 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Aysel Demirel, Danıştay 12. Daire üyeliği ve Başkanlık Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Demirel, Danıştay 8. Daire, Yüksek Disiplin Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürürken, bugün TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında tekrardan HSK üyeliğine seçildi.