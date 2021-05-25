Kavuncu soruşturmasında Ümit Özdağ ifade verecek

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak. İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınacak. Özdağ'ın, yarın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade vermesi bekleniyor. İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın iddiaları sonrasında 21 Ekim 2020'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.