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Giriş Tarihi: 25.5.2021 15:18 Son Güncelleme: 25.5.2021 15:33

MSB'den son dakika açıklaması: Terör mağarası imha edildi

MSB'den son dakika açıklaması: Terör mağarası imha edildi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında terör örgütüne yönelik kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonların sürdüğü belirtildi. Terör örgütü 'lıların kullandığı bir mağaranın imha edildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; girişinde tuzaklanmış 2 adet EYP bulunan, tek odalı bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve mağara METİ Timlerimiz tarafından imha edildi.

Ele geçirilenler:

- 31 adet el bombası,

- 10 adet elektrikli fünye,

- 8 adet EYP ana imla hakkı,

- 4 adet sevk fişeği,

- 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,

- 2 Adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 50 metre infilaklı fitil,

- Yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo.

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MSB'den son dakika açıklaması: Terör mağarası imha edildi
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