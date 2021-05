SİHA üretiminde dünyada en iyilerden biriyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Bunlardan en önemlisi, 24 SİHA satışı oldu. İmzaların ardından Erdoğan ve Duda ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum. Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Türkiye ve Polonya'nın başta ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliğine sahip olduğuna inanıyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız.Ticarte hacmini 10 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırmıştık. Şu an 6.5 milyar dolar civarında. Görüşmemizde, bu ticaret hacmini kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Müteahhitlik şirketlerimiz Polonya'da 4 milyar dolar tutarında 50'ye yakın proje sağladılar. Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda ülkemizi devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye SİHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri, iki ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir.Polonya, AB üyelik sürecimizi destekleyen, vizyonu geniş bir ülke. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda'ya ziyareti ve dostluğumuzu daha da güçlendirmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı Külliye'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Duda'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Duda, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetleri birbirine takdim eden Erdoğan ve Duda, merdivenlerde Türkiye ile Polonya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Erdoğan, akşam da ortak basın toplantısının ardından Duda onuruna yemek verdi. Bu arada Başkan Erdoğan'ın yarın akşam 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle bir araya geleceği bildirildi. Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün anlatılacağı ifade edildiği toplantıda konuşacak olan Erdoğan'ın, şirket yöneticilerinden gelecek soruları yanıtlayacağı kaydedildi.BAYRAKTAR TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'ın ardından Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç etmiş oluyor. İhraç edilecek 4 sistem, 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonlarını (YKİ) ve yer veri terminallerini (YVT) kapsıyor. Ayrıca SİHA'larda kullanılan Roketsan üretimi MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşma için "Bu gurur milletimizin" ifadesini kullanırken, Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da şunları kaydetti: "'Zor olan neydi?' diye soruluyor sıkça... Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerini kabullendirmekti zor olan. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep 'acaba' demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı. Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı. Çok şükür bu engeller aşıldı. Çok değil 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimler çıkacak ülkemizden. Birileri istemese de... Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek."POLONYA Cumhurbaşkanı Duda ise şunları söyledi:Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bence en önemlisi turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir. Polonya'da bir sürü insan tatil hayal ediyor. 2020'de pandemiden dolayı tatillerini ertelediler. Sözleşmeyle bu sene gerçekleştirecekler.İncirlik'te bulunan Polonyalı askerleri ziyaret edeceğim. Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim.Ticaret işbirliğimiz, kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar dolara ulaşacak. Bugünlerde bir sürü yatırım Polonya'daki piyasada gerçekleşiyor. Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebileceği büyük bir alan oluşuyor. Türk şirketler nasıl başarılı bir şekilde çalışıyorsa gelecekte de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hatta Polonyalı şirketler de Türk piyasasına girip başarılarını gerçekleştireceklerdir.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın eşi Agata Kornhauser Duda ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Ofisi'ni (PIKTES) ziyaret etti. Emine Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye'ye geldiklerinde onlar için oluşturulan kamplarda kaldıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oldu" dedi. Duda ise "Şu an dünyanın geleceği sizin elinizde" diye konuştu.