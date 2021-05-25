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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: 25 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! 25 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 26.5.2021 02:10 Son Güncelleme: 26.5.2021 02:10

SON DAKİKA HABERİ: duyuruldu! ile bugünkü vaka sayısı

SON DAKİKA HABERİ: 25 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! 25 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı

verileri, tarafından son dakika olarak duyuruluyor. 11 Mart 2020 tarihinden beri etkilerini sürdüren covid-19 virüsü ile ilgili yurt dışından temin edilen aşısı ile aşılama faaliyeti sürerken, en son korona tablosu verilerine göre 9 bin 375 kişinin covid-19 testi pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri merak edilerek 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerine bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. 25 Mayıs koronavirüs tablosu ve bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgiler.

Dünya genelinde ortaya çıkması sonrasında akılalmaz bir hızla yayılım gösteren koronavirüs pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla son durum verileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak duyurulan en son korona tablosu ile entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verileri kamuoyuyla paylaşılıyor. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verilerini öğrenmek isteyenler ise 25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! 25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan en son koronavirüs tablosu yayımlandı. Bakanlık tarafından açıklanan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;



24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 375
  • HASTA SAYISI: 693
  • VEFAT SAYISI: 175
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 192

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri

24 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 523
  • HASTA SAYISI: 702
  • VEFAT SAYISI: 178
  • İYİLEŞEN SAYISI:10 bin 003



23 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 839
  • HASTA SAYISI: 710
  • VEFAT SAYISI: 197
  • İYİLEŞEN SAYISI:11 bin 202

22 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 697
  • HASTA SAYISI: 835
  • VEFAT SAYISI: 231
  • İYİLEŞEN SAYISI:14 bin 472

21 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 528
  • HASTA SAYISI: 846
  • VEFAT SAYISI: 214
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 852

20 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 385
  • HASTA SAYISI: 856
  • VEFAT SAYISI: 207
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271

19 MAYIS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 553
  • HASTA SAYISI: 902
  • VEFAT SAYISI: 233
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 271

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SON DAKİKA HABERİ: 25 Mayıs koronavirüs tablosu duyuruldu! 25 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye corona virüsü vaka sayısı
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