Son dakika: PKK'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde 'halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalandığı öğrenildi.