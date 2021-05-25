Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:04 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:24

Son dakika: 'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe: 8 gözaltı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: PKK'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda flaş bir gelişme yaşandı. 'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe vuruldu. 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde 'halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalandığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: PKK'nın sözde ‘halk sağlığı komitesi’ne darbe: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA