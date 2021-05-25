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Giriş Tarihi: 25.5.2021 12:54 Son Güncelleme: 25.5.2021 13:01

Türk bayrağı hilaline asılmış insan silüeti çizmişti! Hakim, Güzel Sanatlar Fakültesinin incelemesini istedi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Türk bayrağı hilaline asılmış insan silüeti çizmişti! Hakim, Güzel Sanatlar Fakültesinin incelemesini istedi

’da bir reklam panosundaki resimde yer alan Türk bayrağı hilaline, asılmış insan silüeti çizen Ömürcan İşcan’ın yargılandığı davada, kamera görüntülerinin incelenmesine karar verildi. Hakim, görüntüleri izledikten sonra, dava konusu olan çizimin sanatsal değer olup olmadığı konusunda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 3 öğretim görevlisine bilirkişi incelemesi yaptırma kararı vereceğini bildirdi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan İşcan katılmadı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da mazeret bildirip duruşmaya katılmadı. Sanık İşcan'ı ise avukatı temsil etti.

Hakim, dava konusu olan çizimin yapıldığı yere ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının 5 CD hainde mahkemeye geldiğini belirterek, 11 Haziran'da görüntüleri izleyeceğini bildirdi.

Hakim, kamera görüntüleri izlendikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 3 kişilik öğretim görevlisi belirlenerek, dava konusu olan çizimin sanatsal değer olup olmadığı yönünde bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Duruşma 14 Ekim'e ertelendi.
Sanık Ömürcan İşcan daha önce alınan ifadesinde, sokak sanatçısı olduğunu ve graffiti resimler yaptığını savunmuştu.

11 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise Kabataş iskelesinin önündeki reklam panosunda sergilenen ressam Devrim Erbil'in eserlerinin suretlerinden birinin sol üst tarafında ay ve yıldız olduğu, sonradan hilal şeklindeki aya boynundan asılmış insan siluetinin çizildiği anlatılıyor. İddianamede bu silueti çizen Ömürcan İşcan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili de hakaret içerikli çizimler paylaştığı belirtiliyor. İşcan hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Türk bayrağı hilaline asılmış insan silüeti çizmişti! Hakim, Güzel Sanatlar Fakültesinin incelemesini istedi
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