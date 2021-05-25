Türkiye’ye gelecek cezasını çekecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında, gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakan Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:Cevap veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Bir organize suç şüphelisinin, suçlusunun, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği, tanıdığı, hayatının nereden geldiği belli olan bu ismin iftiraları, iddiaları saçmadır. Bu iddialarla muhatap değiliz.Sedat Peker gelecek cezasını çekecek. Sonra çıkınca o bağlarını koparacak. Gönderdiği mesajlar kayıtlar elimizde. Arabasının plakası 34 FG 0202. Diyor ki 'Edep ettim 01'i almadım'. ByLock konuşmaları var. Eşinin şirketinden gönderdiği paralar var.2015'te DHKP-C'nin Peker'e tehdidi var. Komisyon bir araya gelerek kendisine koruma veriyor. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Öğrendiğimde ne oldu? Başında ben bu korumayı verir miydim? Vermezdim. Öğrendiğimde 2018'in ortalarından sonra İstihbarat Başkanı 'Bir operasyondayız, biraz sabredin' dedi. Netice itibariyle biraz sabrettik, sonra da aldık onları.Ben bugün (dün) arkadaşlarıma talimat verdim. En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Kıbrıs içinde kim yapmışsa bedelini ödemekle mükelleftir.Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. CHP'nin bunun peşine takılmaması lazım. İYİ Parti Genel Başkanı'nın 'bu ayıptır' demesi lazım.