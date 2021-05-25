Vali Çağatay'dan üs bölgesine ziyaret

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte üs bölgesindeki askerleri ziyaret eden Vali Çağatay, bölge hakkında Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı. Bir dönem terörün yoğun olduğu bölgenin tepesine kurulan üs bölgesindeki güvenlik güçleri ile de sohbet eden Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterilen üstün başarıda ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ



Vali ve beraberindekiler daha sonra aynı bölgede yaptırılan Şehitler Çeşmesini de ziyaret ederek, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.