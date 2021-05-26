Küresel anlamda pandemi oluşturan covid-19 virüsüyle ilgili yurt ve dünyada "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe geliyor. Salgının Türkiye'deki ilk vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı verilerini içeren en son korona tablosu ile güncel korona son durum verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı verilerine erişmek isteyenler 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA! 26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU VE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son koronavirüs tablosu açıklandı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri şöyle;