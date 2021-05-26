Başkan Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları tebrik etti

Bu sene TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ligi birinci sırada tamamlarken, ikinci olan Giresunspor ile birlikte doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
ALTAY SÜPER LİG'E YÜKSELEN 3. TAKIM OLDU
İlk 6 takım arasına girmeyi başaran Altay ise play-off ilk maçında İstanbulspor'u mağlup ederek finale yükseldi. Finalde bir diğer İzmir temsilcisi Altınordu ile eşleşen Altay, yıldız oyuncusu Marco Paixao'nun 89. dakikada attığı gol ile Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan 3. takım oldu.
3 TAKIM İÇİN TEBRİK PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 takım için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.