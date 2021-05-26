Başkan Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımları tebrik etti

3 TAKIM İÇİN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 3 takım için tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.