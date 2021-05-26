Ülkemizde üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet ve İstihbarat teşkilatlarında yoğun olarak kullanılan taarruz ve istihbarat toplamak amacıyla sahadaki birliklere oldukça önemli destekler sunan Bayraktar SİHA, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği mensubu bir ülkeye ihraç edilecek. Polonya ile ihracat anlaması yapılan Bayraktar TB2 SİHA ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyenler yoğun şekilde;
Bayraktar TB2 fiyatı ve teknik özelliklerine ilişkin tüm bilgiler şu şekilde;
Baykar Bayraktar TB2 (Taktik Blok 2), Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen İnsansız hava aracıdır. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27,030 feet irtifaya çıkmış, 5–6 Ağustos'da gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18,000 feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat, 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te iki adet Roketsan MAM-L güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ile hedefleri vurabilmiştir.
Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm alt yapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Operasyonları'nda, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askerî operasyonlarda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin rol oynadı. Bayraktar TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Mayıs 2021'de Polonya Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın alacağını açıkladı. Siparişin tamamlanması ile ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülke Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış olacak.
Mürettebat: yok
Gövde uzunluğu: 6.5 m
Kanat açıklığı: 12 m
Toplam Kalkış Ağırlığı: 650 kg
Faydali Yük Ağırlığı: 150 kg
Motor: 1× Rotax 912 İçten Yanmalı Enjeksiyonlu Motor, 100 Beygir
Performans
Azami hız: 135 Knot
Olağan Seyir Hızı: > 70 knot
Servis irtifası: 27,000 feet
Havada Kalış Süresi: > 24 Saat
Harekât yarıçapı: 300 km
Türü: İnsansız hava muharebe aracı
Ulusal köken: Türkiye
Üretici: Baykar Savunma
Tasarımcı: Baykar Savunma AR-GE
İlk uçuş: 29 Nisan 2014
Hizmete giriş: 2014–günümüz
Durumu: Kullanımda
Üretim sayısı: 154 (Aralık 2020)
Birim maliyeti: $6 milyon (2020)