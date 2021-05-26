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Giriş Tarihi: 26.5.2021

Gazeteci cinayetinde FETÖ’cü müdüre 10 yıl hapis

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Gazeteci cinayetinde FETÖ’cü müdüre 10 yıl hapis
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap hazırlığı yaptığı dönemde öldürülen gazeteci Haydar Meriç cinayeti davasında, FETÖ'cü polislerin cinayet hazırlıklarını dönemin İstihbarat Daire Başkanı'na anlatmak için Ankara'ya giden eski Kırklareli İstihbarat Müdür Yardımcısı Salih Döğenci'yi alıkoyup görüşmeyi engelleyen eski istihbarat şube müdürü Bekir Mert ve Salih Keskinkılıç'la ilgili karar verildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Mert'i, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'örgüte üyelik' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Firari Keskinkılıç'ın dosyası ayrıldı.
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Gazeteci cinayetinde FETÖ’cü müdüre 10 yıl hapis
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