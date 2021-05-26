Havada SİHA devriyesi

Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyan SİHA'lar Emniyet Teşkilatı'nın da gözbebeği oldu. Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı olan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi, 24 saat havada devriye atan S/İHA'ları terörden asayişe, trafikten kaçakçılığa aktif kullanarak polislerin havadaki gözü oldu. S/İHA'ların aktif kullanımı sonrasında 2016'dan bu yana 317 terör örgütü üyesi ile 10 bombalı araç etkisiz hale getirilirken, 60 örgüt üyesi de sağ yakalandı. SABAH, S/İHA'ların polis teşkilatına kattığı başarının rakamlarına ulaştı.Dünyada taktik SİHA kullanan tek emniyet teşkilatı olan Türk polis teşkilatı, S/ İHA'larla terörle mücadelede 2016'dan bugüne kadar 317 bölücü terör örgüt mensubunu etkisiz hale getirirken, 60 terör örgütü üyesini de canlı olarak ele geçirdi. Terör örgütü tarafından kullanılan 40'a yakın sığınak, mağara ve 10'a yakın bombalı araç tespit edilerek imha edildi. S/İHA'lar, terörle mücadelenin yanında Kaçakçılık ve Narkotik Suçları ile mücadele kapsamında da polis teşkilatına katkı sağladı. Son 5 yılda, İHA'lar ile yapılan operasyonlarda 4 ton uyuşturucu madde, 25 bin paket kaçak sigara ve 80 kilo da kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, 172 yasadışı göçmen de yapılan takiple yakalandı. S/İHA'ların yanında 81 ilde kurulan İHA Büro Amirlikleri de muhtelif sınıflardaki drone ile trafik uygulamasındaki ihlallerin tespit edilmesi ve diğer hizmletlerde kullanılıyor.