Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mayın temizleme aracı 'MEMATT' Azerbaycan'a teslim edildi
Giriş Tarihi: 26.5.2021 12:44

Mayın temizleme aracı 'MEMATT' 'a teslim edildi

DHA
Mayın temizleme aracı 'MEMATT' Azerbaycan'a teslim edildi

, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi'nce (ASFAT) üretilen 5 mekanik mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) 'a teslim edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz ASFAT tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mayın temizleme aracı 'MEMATT' Azerbaycan'a teslim edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA