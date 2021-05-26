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Giriş Tarihi: 26.5.2021

Sebastian Duda’dan Patrikhane’ye ziyaret

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sebastian Duda’dan Patrikhane’ye ziyaret
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Türkiye ziyaretinin 2'nci gününde programına Polonezköy'de devam etti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ve beraberindeki heyet, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'nda bulunan Konsolos Wojciech Rychlewicz onuruna dikilen anıt taşının açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Duda, Rychlewicz'un anıtına çiçek bıraktı. Ardından Balat'taki Fener Rum Patrikanesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Duda, son olarak liyakat madalya törenine katıldı. Tören yerinde Cumhurbaşkanı Duda'yı çocuklar bayraklarla karşıladı. Tören sonrası Duda'ya hediye takdim edildi.
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Sebastian Duda’dan Patrikhane’ye ziyaret
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