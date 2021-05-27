Anne ağladı HDP teröristlerin şarkılarını çaldı

HDP Diyarbakır binası önünde 2019 yılında bir araya gelen gözü yaşlı aileler evlat nöbeti başlattı. Diyarbakır'ın ardından Şırnak, Hakkâri, Van ve Muş'ta ta evlat nöbeti başlatan aileler her hafta HDP il binaları önünde eylem yapıyor. Diğer illerde HDP önlerindeki eylemler devam ederken, Van'daki evlat nöbeti tutan aile sayısı 32 oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı. HDP binası önüne kadar yürüyüş yapan aileler burada HDP aleyhine sloganlar atıp, PKK'yı lanetledi.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Diyarbakır'daki evlat nöbetinin ardından Van'daki evlat nöbetine katılan Gevez Erdinç, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözü yaşı döken Erdinç, oğluna "Gel teslim ol" çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan Erdinç, "Oğlum 7 yıl önce İstanbul Marmara üniversitesi Hukuk fakültesini kazandı. Oğlum avukat olacaktı. Ama HDP'liler buna müsade etmedi. Oğlum Mikail sadece okul okumak için gitti ama oğlumun aklına girip kaçırdılar. Hakkımı helal etmiyorum. Oğlum dönene kadar ben burada nöbet tutacağım. gel oğlum teslim ol. Korkma sakın. Size anlattıkları gibi değil. Sizi kandırıyorlar. Gel artık bitsin bu hasret." dedi.

Evlat nöbetindeki anneler ağlarken, HDP'liler il binasında terör örgütü PKK lehine şarkılar çalıp, gözü yaşlı ailelerle resmen alay etti.