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Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:22

Anne ağladı teröristlerin şarkılarını çaldı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Anne ağladı HDP teröristlerin şarkılarını çaldı

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır'ın yanı sıra Hakkâri, Şırnak, ve 'ta devam ediyor. Eylemlerin sürdüğü Van'da il binası önünde 12 haftadır eylem yapan aile sayısı 32 olurken, HDP’ye tepkiler de çığ gibi büyüyor. Diyarbakır'daki evlat nöbetinin ardından Van'daki evlat nöbetine katılan Gevez Erdinç, gözyaşlarına hakim olamadı. Evlat nöbetindeki anneler ağlarken, HDP'liler il binasında terör örgütü lehine şarkılar çalıp, gözü yaşlı ailelerle resmen alay etti.

HDP Diyarbakır binası önünde 2019 yılında bir araya gelen gözü yaşlı aileler evlat nöbeti başlattı. Diyarbakır'ın ardından Şırnak, Hakkâri, Van ve Muş'ta ta evlat nöbeti başlatan aileler her hafta HDP il binaları önünde eylem yapıyor. Diğer illerde HDP önlerindeki eylemler devam ederken, Van'daki evlat nöbeti tutan aile sayısı 32 oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı. HDP binası önüne kadar yürüyüş yapan aileler burada HDP aleyhine sloganlar atıp, PKK'yı lanetledi.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Diyarbakır'daki evlat nöbetinin ardından Van'daki evlat nöbetine katılan Gevez Erdinç, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun fotoğrafına sarılıp gözü yaşı döken Erdinç, oğluna "Gel teslim ol" çağrısında bulundu. SABAH'a konuşan Erdinç, "Oğlum 7 yıl önce İstanbul Marmara üniversitesi Hukuk fakültesini kazandı. Oğlum avukat olacaktı. Ama HDP'liler buna müsade etmedi. Oğlum Mikail sadece okul okumak için gitti ama oğlumun aklına girip kaçırdılar. Hakkımı helal etmiyorum. Oğlum dönene kadar ben burada nöbet tutacağım. gel oğlum teslim ol. Korkma sakın. Size anlattıkları gibi değil. Sizi kandırıyorlar. Gel artık bitsin bu hasret." dedi.

Evlat nöbetindeki anneler ağlarken, HDP'liler il binasında terör örgütü PKK lehine şarkılar çalıp, gözü yaşlı ailelerle resmen alay etti.

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Anne ağladı HDP teröristlerin şarkılarını çaldı
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