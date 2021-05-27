BioNTech aşılarının ilk partisi Türkiye’ye ulaştı

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki ise hızlanıyor. 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, ilk anlaşması sağlanan 30 milyon dozun ardından, 30 milyonu opsiyonlu 90 milyon doz Alman BioNTech ve 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşmalar sağlanmıştı. BioNTech'in Kovid-19 aşısının yeni partileri Türkiye'ye ulaştı. Uçakla Ankara'ya getirilen aşılar özel depolarda saklanacak. Bugüne kadar 6.1 milyon doz BioNTech aşısı gelmişti. Haziranda 30 milyon doz aşı gelecek. 15 Haziran'a kadar 14.2 milyon doz BioNTech aşısının getirileceğini, geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech Kurucusu Uğur Şahin'in de katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamıştı. BioNTech CEO'su Şahin "Türkiye'nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabildiğimiz için minnettarız" demişti. Koca ise "BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansı'nın "BioNTech aşılarının saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine 1 ay saklanabileceği"ni açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığı'nca yeniden değerlendirmeye alındı. Yeni kararla BioNTech aşıları da Sinovac gibi Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Psikiyatri Eğitim ve İdari Sorumlusu, Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Erol Göka, toplumumuzda "hayli düşük" bir aşı karşıtlığı olduğunu vurguladı. Aşı tereddüdü ile aşı karşıtlığını birbirinden ayırmak gerektiğini kaydeden Göka şunları söyledi:Avrupa'da insanların sisteme olan güvensizliği nedeniyle aşı karşıtı bir zümre oluşmuş durumda ve maalesef bunun bilimsel bir temeli yok. Bazıları tırnak içinde bilimsel dediği bir yere oturtmaya çalışıyor ama tezleri çok zayıf ve bilimsel olarak geçersiz. Yan etkilerle ilgili bir kaygı da yok. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 30 milyon aşı yapıldı ve hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Türkiye tecrübesi bile yan etkilerle ilgili endişeyi geçersizleştiriyor.Ülkemizde bir aşı tereddüdü var. Bu anlaşılabilir ama bizim ülkemizde aşı karşıtlığı hayli düşük. Aşı karşıtlığının bilimsel hiçbir temeli yok. İnfodemi dediğimiz şey yani hatalı tıbbi bilgi bazı yerlerde daha kolay yayılma zemini bulabiliyor. Bu salgın hastalıkla mücadelede ve yaygınlaşmasını önlemede elimizdeki en büyük silah aşıdır" dedi.SABAH