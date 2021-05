Faaliyet raporu okundu! İBB’nin çalışmadığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Mayıs ayı toplantılarının 3'üncüsü Perşembe günü Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı İBB Faaliyet Raporuna ilişkin sunum yaptı.





İmamoğlu yaptığı sunumda, "Yıllardır ihmal edilmiş büyük sorunları birbiri peşi sıra çözmeye başladık. İstanbul'da, daha önce yapılmamış çok sayıda icraata imza attık. İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye başladık. İstanbul'da atılım yılları başlattık" dedi. İBB Başkanı ayrıca 2006 yılında AK Parti'nin engelli meclis üyesi Cemal Merdan tarafından verilen teklif ile yürürlüğe giren 'Engelliler Ücretsiz Refakatçi Kartı'nı kendisinin başlattığını belirtti.



İBB Başkanına ilk tepkiyi teklifi vererek hayata geçirilmesine katkı sunan AK Parti Meclis üyesi Cemal Merdan verdi. Merdan, "2006 yılında İBB Meclisine vermiş olduğum teklifle hayata geçen, "Engelliler ücretsiz refakatçi kartını" bugün Ekrem Başkan ben yaptım diye mecliste anlattı. Şoktayım!" dedi.



Faaliyet raporu hakkında MHP ve İYİ parti gruplarının yaptığı konuşmadan sonra kürsüye çıkan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik 2 yılda İstanbul'un 5 yıl geriye gittiğini ve 'ajansın' hazırladığı metinlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



CHP'li İBB yönetimi İstanbul'u yönetmeyi beceremiyor ve geriye götürüyor, İstanbul'un geleceğini yok ediyor, siyasi etik ilkelerine aykırı davranarak nankör bir yönetim anlayışı sergiliyor diyen Göksu konuşmasında şunları kaydetti:

*Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu "şehrin bütçesini iki katına" çıkaracağını söyleyenler ne yaptılar? 2020 senesinde toplam bütçenin yüzde 26'sını kendi öz kaynaklarından üreteceğini öngördükleri hâlde, sadece yüzde 9'unu gerçekleştirebildiler. Oysa bu rakam 2018 senesinde yüzde 29'du. Bütçenin sadece yüzde 71'i merkezi idareden gelmişti. Bu yönetim zamanında bütçenin tam yüzde 91'i merkezi idareden gelmiş, İBB ise bütçenin sadece yüzde 9'unu kendi üretebilmiş olduğuna göre İstanbul'un geri kalan kaynakları nerededir? Bu kaynak bütçeye girmediğine göre nereye gitmiştir?





*CHP'li İBB yönetimi iki senede toplamda yaklaşık 123 Milyar 679 Milyon TL konsolide bütçe kullandı. İBB yönetimi bu bütçeyi çevre yatırımlarına harcamadı. Peki paralar nerede? İBB bu bütçeyi engelli vatandaşlarımıza da harcamadı. O zaman paralar nerede? Sayın Başkan paraları sokak hayvanları için de harcamadığınıza göre paralar nerede? Bütçe sosyal yardımlara da ayrılmadı. O hâlde paralar nerede? Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede? Bütçeyi İstanbul'un en önemli konusu olan deprem hazırlığı için de harcamamışsınız. O halde paralar nerede? Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti? Bütçeyi yatırıma da ayırmadığınıza göre nereye ayırdınız? Paralar nerede?





*Seçimlerde borçlanmayı İstanbul'a ihanet olarak niteleyen, "İstanbul nimet nimet" diyen ve İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz? "İBB'yi bir kuruş borç alamayacak" noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu tam 43.402.795.786 TL'dir. Yani kanuni borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aşmış durumdadır. Size daha trajikomik bir şey söyleyeyim mi? Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve Sayın Başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir.



*Acziyet, beceriksizlik ve geri gitme bu kadarla kalmıyor. Bu yönetim her konuda olduğu gibi çevre ve yeşil konusunda da tam olarak acziyet içindedir. Bakın Faaliyet Raporu'ndaki göstergeler burada:



*Yeşil ve açık alan sistemi geliştirme çalışması: Hedef yüzde 65, gerçekleşen yüzde 5.



*Yeni yapılan yeşil alan miktarı: Hedef 4 milyon 005 bin metrekare, gerçekleşen 1 milyon 692 bin 812 metre kare.



*Dikilen ağaç sayısı: Hedef 100 bin, gerçekleşen 34 bin 328.



•2020 senesinde yapılan ilave bisiklet yolu miktarı 0.



*Bu arada söküp atılan, bakamayıp çürümeye terk edilen o güzelim dikey duvar bahçelere ve diğer peyzaj alanlarına değinmiyorum bile. Bu arada söylemeden geçmeyelim. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılında İstanbul'umuza 2 milyon 363 bin 608 adet ağaç dikmiştir. Ancak bir soru sormak istiyorum. İki senede toplamda yaklaşık 123 Milyar 679 Milyon TL konsolide bütçe kullandınız. Bu paraları buraya harcamadıysanız paralar nerede?





*2018 senesinde konuşma engellilere 3 bin 437 seans terapi hizmeti verilmişken, 2020 senesinde bu bin 470'e gerilemiştir.



•2018 senesinde 14 bin 287 engelli birey psiko-sosyal eğitim desteği almışken, 2020 senesinde bu sayı 7 bin 476 olarak gerçekleşmiştir.



•2018 senesinde 769 seans meslekî kişisel gelişim eğitimi verilmişken, 2020 senesinin gerçekleşmesi ise 0'dır. Burada da sormak istiyorum, iki senede harcadığınız 123 Milyar 679 Milyon TL'yi engelli vatandaşlarımız için de harcamadıysanız paralar nerede?



*CHP'li İBB yönetimi İstanbul kent kimliğinin bir parçası olan sokak hayvanlarının bakımlarını da yapmaktan aciz kalmıştır.





•Muayene edilen hayvan: 2018'de 3 bin 396, 2020'de 955. Düşüş: yüzde 72.



•Tedavi edilen hayvan: 2018'de 3 bin 368, 2020'de 947. Düşüş yüzde 72.



•Aşılanan hayvan: 2018'de bin 506, 2020'de 195. Düşüş: yüzde 87.



*Hayvanların bakımı demişken, Adalar'daki atlar ne oldu? Bu konuda bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesinin teslim edildiğini açıkladığı yerlere bizzat gidilerek tutanaklar hazırlandı. İBB'nin tutanakla çeşitli kurumlara teslim ettiği at sayısı 501, öldüğü açıklanan at sayısı 224, reklam için kullanılan at sayısı 1, toplam 726. Geriye kalan bin 200 at nerede? bir türlü açıklayamadınız bunu.



*Sosyal yardım konusunda tüm mecralarda şov ve reklam peşinde koşan bu yönetim, gerçekte sosyal yardımlar konusunda bütçenin yüzde 15'ini kullanma yetkisi olmasına rağmen sadece yüzde 2'sini kullanmıştır.





*"Burs veriyoruz" diyerek yeri göğü ayağa kaldıran bu yönetim, eğitim yardımlarını %15 seviyesinde düşürmüştür.



*2018 senesinde 89 bin 574 öğrenciye eğitim desteği yapılmakta iken bu sayı 2020 senesinde 78 bin 797'ye düşmüştür.



•2018 senesinde 6 bin 498 kişiye ev eşyası yardımı yapılmış iken 2020 senesinde bu sayı 815'e düşmüştür. Ev eşyası yardımını yüzde 88 azaltmıştır.



*Yine bu yönetim, sosyal konuta ayıracak para bulamamış ama 2020 senesinde 21 adet yeni lojman almıştır. Tabii ki parti örgütünden işe aldıkları yeni yöneticiler için lojman gerekli değil mi?





*Diğer taraftan Sayın Başkan pandemi sürecinde 618 milyon 890 bin TL sosyal yardımda bulunduğunu söylemiş fakat denetim komisyonu raporunda bunun 262 milyon 942 bin TL olduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi bütçe sosyal yardımlara da harcanmamış. O hâlde paralar nerede?



*İstanbul'un gençlik ve kültür altyapısını da geri götürdüler. Bu Faaliyet Raporu bunun sayısız örnekleri ile doludur.





*2018'de 14 olan eğitim merkezi sayısı 2020'de 11'e düşmüştür.



*2018'de 212 olan İSMEK merkezi sayısı 2020'de 163'e düşmüştür.



•2018'de 17 olan kültür merkezi sayısı 2020'de 14'e düşmüştür.



•2018'de 22 olan kütüphane sayısı 2020'de 21'e düşmüştür.



•2018'de 60 olan spor tesisi sayısı 2020'de 52'ye düşmüştür.



*Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?





*2 yılın sonunda ulaşım konusunda da maalesef İstanbul için hiçbir bir proje geliştirememiştir.Şu anda yürüyen bütün metro hatlarının projeleri ve ihaleleri bizim tarafımızdan yapılmış, tamamı bizim tarafımızdan başlatılmış ve bir noktaya getirilmiş hatlardır. Bu projelerin tamamına vakti zamanında CHP Grubu ve İBB Başkanı hayır oyu vermiş, karşı çıkmıştır. Bu yönetimin İstanbul ulaşımı ile ilgili bizim başlattığımız metro hatlarının dışında tek bir yatırımı olmadığını kendileri bu Faaliyet Raporu kitapçığında da itiraf etmiştir.



*İhale edilecek raylı sistem uzunluğu: Hedef 2.2 km, gerçekleşen 0.





•Yapımı tamamlanan karayolu tüneli uzunluğu: Hedef 3 km, gerçekleşen 0.

Görüyoruz ki ulaşım yatırımlarında da 0 çekmişsiniz. Ulaşıma da kaynak ayırmadığınıza göre paralar nereye gitti? Şehrin dört bucağına yalan yanlış afişler asmakla bu işler olmuyor. "Aynı anda en çok metro yapma unvanını" AK Parti'den araklamaya çalıştığınızı görmediğimizi mi sanıyorsunuz? Bu işler çalışarak, akıl ve alın teri ortaya koyarak olur. Slogan çalarak değil.



Bu arada Sayın Başkan'a tavsiyemizdir. Belediye kaynaklarının çoğunu ayırdığınız ajansa söyleyin size daha orijinal sloganlar bulsunlar. Yıllar önce rahmetli Kadir ağabeyimizin kullandığı sloganları bari rahat bırakın. Sizin bu konuda tek yaptığınız bizim başlattığımız ve imalatlarının çoğunu bitirdiğimiz metro hatları üzerinden şov yapmaktır.





*Kamulaştırma 2018'de 709 milyon 496 bin 390 TL, 2020'de 116 milyon 9 bin 64 TL. Düşüş: Yüzde 86.



*Yapım İşi İhale Sayısı: 2018'de 75, 2020'de 33. Düşüş: yüzde 56. Bu konudaki performans rakamlarınıza göz atalım:



*Hayata geçirilen teknoloji üssü sayısı: Hedef 1, gerçekleşen 0.



*Yeni kültürel mekan sayısı: Hedef 2, gerçekleşen 0.



*Uygulanan kültürel proje sayısı: Hedef 4, gerçekleşen 0.



*Yeni yapılan sosyal konut sayısı: Hedef 210, gerçekleşen 0.