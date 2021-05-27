HSK'nın 11 üyesi belirlendi! 7 üyeyi TBMM atadı, 4 üyeyi de Başkan Erdoğan seçti

Tüm yargı teşkilatının yakından takip ettiği HSK üyelik seçim süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı 4 ismin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tamamlandı. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Bu kapsamda, 7'si Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda seçilen, 4 tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan toplam 11 isim belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Anayasa Komisyonlarından oluşturulan karma komisyon, Meclisin seçeceği 7 üye için 114 aday adayı arasından 21 ismi belirleyerek TBMM Genel Kuruluna gönderdi.

TBMM 7 ÜYE SEÇTİ



25 Mayıs'ta HSK seçimi gündemiyle açılan TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamalar sonrasında 400 oy yeter sayısını alan Bilal Temel, Aysel Demirel, Ergün Şahin, Hamit Kocabey, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK üyesi olarak seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ İSMİ YENİDEN SEÇTİ



Tüm yargı teşkilatınca merakla beklenen, TBMM Genel Kurulunda seçilen 7 ismin haricinde, geriye kalan 4 üyenin ataması ise Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan atamalara göre, mevcut Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç ile 1. Daire üyesi Mehmet Akif Ekinci yeniden üyeliğe seçildi. Başkan Erdoğan, mevcut iki ismin yanında Trabzon Bölge Adliye Başkanı İbrahim Kolcu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'ı da HSK üyesi olarak atandı. Halen HSK üyeleri arasında olan Birinci Daire Başkanı Halil Koç ile Birinci Daire üyesi Mehmet Akif Ekinci yeniden üyeliğe seçildi.

YENİ HSK 8 HAZİRAN'DA GÖREVE BAŞLAYACAK



TBMM'nin seçtiği 7 isim ile Başkan Erdoğan'ın atadığı 4 isim 27 Mayıs 27 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından kesinleşti. Yeni HSK 8 Haziran'da göreve başlayarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında Genel Kurul toplantısı yapacak. Mevcut HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın yeniden seçilememesi nedeniyle HSK Genel Kurulunda yeni HSK Başkanvekili ve 1'nci ve 2'nci dairenin üyeleri seçilecek.

ADALET BAKANI GÜL'DEN TEBRİK MESAJI



Seçim sürecinin tamamlanmasıyla HSK'nin, TBMM ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçilen 11 üyesinden 3'ü mevcut üyeler arasından seçilirken, 8'i ise değişti. Dört yıllığına görev yapacak üyelerin seçilmesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Gül, "Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının anayasal güvencesi olan Hakimler ve Savcılar Kuruluna, Gazi Meclisimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle seçilen üyeleri tebrik ediyor, ülkemize ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.