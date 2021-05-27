İmamoğlu “Ben yaptım” dedi! Şoke oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 'İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu' konuşmasında 'Engelliler ücretsiz refakatçi kartını' kendisinin yaptığını açıkladı.



Zeytinburnu Belediye AK Parti Meclis 1. Başkanvekili ve Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"ENGELLİLER ÜCRETSİZ REFAKATÇİ KARTINI' EKREM İMAMOĞLU 'BEN YAPTIM' DEYİNCE ŞOKE OLDU

Başkan Cemal Merdan resmi Twitter hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından dolayı şoke olduğunu, teklifi kendisinin verdiğini açıkladı. Merdan, "2006 yılında İBB Meclisine vermiş olduğum teklifle hayata geçen, 'engelliler ücretsiz refakatçi kartını' bugün Ekrem Başkan 'ben yaptım' diye mecliste anlattı. Şoktayım!" ifadelerini kullandı.