Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu “Ben yaptım” dedi! Şoke oldu!
Giriş Tarihi: 28.5.2021 00:37

İmamoğlu “Ben yaptım” dedi! Şoke oldu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İmamoğlu “Ben yaptım” dedi! Şoke oldu!

Başkanı ’nun ‘Engelliler ücretsiz refakatçi kartını’ kendisinin yaptığını açıkladı. Meclis 1. Başkanvekili ve Başkanı bunu duyunca şoke oldu. Merdan, 2006 yılında İBB Meclisine verdiği teklifle engelliler ücretsiz refakatçi kartının hayata geçtiğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 'İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu' konuşmasında 'Engelliler ücretsiz refakatçi kartını' kendisinin yaptığını açıkladı.

Zeytinburnu Belediye AK Parti Meclis 1. Başkanvekili ve Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Cemal Merdan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"ENGELLİLER ÜCRETSİZ REFAKATÇİ KARTINI' EKREM İMAMOĞLU 'BEN YAPTIM' DEYİNCE ŞOKE OLDU

Başkan Cemal Merdan resmi Twitter hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından dolayı şoke olduğunu, teklifi kendisinin verdiğini açıkladı. Merdan, "2006 yılında İBB Meclisine vermiş olduğum teklifle hayata geçen, 'engelliler ücretsiz refakatçi kartını' bugün Ekrem Başkan 'ben yaptım' diye mecliste anlattı. Şoktayım!" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmamoğlu “Ben yaptım” dedi! Şoke oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA