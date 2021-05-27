İstanbul'a kabus gibi çöktü! Hava bir anda karardı: Deprem oldu sandım...

İstanbul'da sıcak hava bugün yerini serin ve yağışlı bir havaya bıraktı. Bazı ilçelerde sağanak yağış başladığı belirtilirken, kent genelinde kara bulutlar etkili oluyor. Hava bir anda kararırken, birçok ilçede şiddetli gök gürültüsü sesleri duyuluyor.

CUMA VE CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji'den sabah yapılan açıklamada İstanbul'da da cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilmişti. Pazar günü yağışlar etkisini kaybediyor. Yağışların durması ile beraber hava sıcaklarının mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.