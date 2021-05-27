Olay, 18.30 sıralarında Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Güntay Mert, 8 ve 10 yaşında olan iki kızını çocuklarını boşanma aşamasında olan eşi Yudum Mert'in çalıştığı hastaneye göz tedavisi için getirdi. Bu sırada Yudum Mert ile Güntay Mert. arasında tartışma çıktı.