Muş’ta eylem yapan aile sayısı 5’e yükseldi

Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan ailelerin sayısı 5'e yükseldi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı. Kız kardeşi 1999 yılında dağa kaçırılan Varto'nun Kayadelen Köyü Muhtarı Abdulhakim Aktar "1999 yılında kız kardeşim pancar toplamaya giderken akşam eve gelmedi. Kız kardeşimin ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Bugün ilk defa eyleme katıldım" dedi.