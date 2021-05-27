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Giriş Tarihi: 27.5.2021 19:23 Son Güncelleme: 27.5.2021 19:36

: 'ndan Berlin'deki “” projesine sert tepki

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'deki “House of One” projesine sert tepki

haberleri: , Türk ve Müslüman toplumunun bütün itirazlarına rağmen terör örgütünün dahil edildiği Berlin’de temeli atılan “” projesine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu proje, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan FETÖ terör örgütünün dahil edildiği "House of One" projesine tepki gösterdi.

"TÜRK VE MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR DEĞERİ VE ANLAMI OLMAYACAKTIR"

"Üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu projenin Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'deki “House of One” projesine sert tepki
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