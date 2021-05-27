Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'deki “House of One” projesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan FETÖ terör örgütünün dahil edildiği "House of One" projesine tepki gösterdi.

"TÜRK VE MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR DEĞERİ VE ANLAMI OLMAYACAKTIR"

"Üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu projenin Türk ve Müslümanlar için bir değeri ve anlamı olmayacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temennimiz, yapılan bu vahim yanlıştan fazla zaman geçirilmeden dönülmesi ve projede Alman kamuoyunda da şaibeli ve şüpheli faaliyetleri dolayısıyla gerçek yüzü giderek daha iyi anlaşılmakta olan söz konusu örgütün yerine Müslümanların hakiki temsilcilerine yer verilmesinin sağlanmasıdır. Esasen Almanya'daki Türk ve Müslüman toplumunun temel beklentisi de bu yöndedir."