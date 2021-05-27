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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:41

SON DAKİKA HABERİ: açıkladı! 'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı

'ndan yapılan açıklamada: "’nin ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden ’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi

Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi.
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SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ'cü yakalandı
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