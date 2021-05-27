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Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:43 Son Güncelleme: 27.5.2021 15:18

SON DAKİKA: hakkında yakalama kararı!

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA: Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında suç örgütü elebaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yakalanması için harekete geçti. Bakan Soylu'nun şikayeti üzerine Peker hakkında yakalama kararı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla organize suç örgütü elebaşı Peker'in yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlendi.

KORUMA KARARINDA FETÖ İZİ TESPİT EDİLDİ

Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildi.

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SON DAKİKA: Sedat Peker hakkında yakalama kararı!
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