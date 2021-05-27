THY Avrupa'da liderliğini sürdürüyor: Günlük ortalama 729 uçuş

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY dün günlük 729 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu unvanını korudu.

THY'Yİ AİR FRANCE TAKİP ETTİ

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 467 uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 386 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 368 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 349 uçuşla Wideroe, 6. sırasında 331 KLM Royal Airline, 7. sırasında 293 uçuşla DHL Express havayolları yer aldı. Pegasus Hava Yolları ise günlük 270 uçuşla listenin 8. sırasında bulunuyor.

TAM KAPANMANIN BİTMESİYLE SEFER SAYILARI ARTTI

Raporda, THY'nin, tam kapanmanın bitmesiyle beraber son iki haftada gerçekleştirdiği sefer sayısını yüzde 51, Pegasus Hava Yollarının ise yüzde 203 oranında arttırdığı kaydedildi.