Türkiye her zaman mazlumların yanında

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne Suriyelileri yalnız bırakmadı. 1937 yılında Suriyeli Kürtlerin birçoğunun katıldığı Amude İsyanı sırasında yüzlerce mülteci Türkiye'ye sığındı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, isyandna kaçan mültecileri geri çevirmeyerek hayatlarını kurtardı.

İltica talebinde bulunan mültecileri kabul eden Atatürk, bu mültecilerin Türkiye'ye yerleşmesine izin verdi. Türkiye, Amude hadiselerinden dolayı sığınanlara barınma ve iaşe yardımında da bulundu. Ayrıca hastaların ve yaralıların da tedavilerini yaptırdı. Amude isyanı sebebiyle Türkiye'ye iltica eden Suriyeli mültecilerden Beytülhızır aşireti reisi Selanik ve Dakkori aşireti rüesasından Mehmet Abdi, bu hadiselerden dolayı Türkiye'ye sığınan bin 100 arkadaşı adına, kendilerine sağlanan imkânlar için Türkiye Başbakanı'na bir teşekkür telgrafı çekmişti.

ÇEKİLEN TELGRAFTA ŞU İFADELERE DEĞİNİLDİ:

"Evlerimizin yakıldığı, mallarımızı gasp edildiği, canlarımızın ölümle pençeleştiği gün, büyük şefkat ve merhamet kucağını bizlere açarak ilticalarımızı kabul buyurmak suretiyle bizleri hayata kavuşturan ve cenupta refah ve necat ümitlerini kuvvetlendiren Cumhuriyet Hükümeti'nin büyük atıfetini hürmet ve minnetle karşılarız.

Gerek naklimiz sıralarında ve gerekse ibate ve iaşemizde trahomlularımızın ve hastalarımızın teşfiye ve tedavisinde her türlü esbabı huzur ve istirahatimizin de temininde gösterilen ciddi alaka ve teslihata karşı kalplerinden doğan sonsuz sevincin minnet hissiyle arzı şükran ederiz. 17 Ağustos 1937.

1.100 mülteci adına Milli Beytülhızır aşireti rüesasından Selanik, Dakkori aşireti rüesasından Mehmet Abdi."