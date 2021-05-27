Yargıçlara makam şoförüyle kıskaç

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 71 sanık hakkında 22.5 yıla kadar hapis isteniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre; adalet teşkilatı mahrem yapılanması içinde bulunan örgüt üyeleri ayrılmak istediklerinde tehdit edildi. Korkutularak bağlarını devam ettirmeleri sağlandı. Makam şoförleri ile bürokratların telefon görüşmeleri kaydedildi. FETÖ'nün itirafçı olan Sincan Cezaevi ve Ankara Adliyesi sohbet sorumlusu M.A. ifadesinde, makam şoförleri aracılığıyla yargıçlar hakkında bilgi toplanarak FETÖ'ye sunulduğunu söyledi. Hakkında iddianame hazırlanan sohbet sorumlusu, personel hazırlama ve klavye çalıştırma kampı sorumlusu A.İ.G. hakkında beyanda bulunan Ö.K. ise "A.İ.G., ben yapılanmadan ayrılmaya karar verdikten sonra beni cep telefonuma mesaj göndererek tehdit etti" dedi.